هل يؤثر خفض الفائدة البنكية على أسعار السيارات؟

أثار قرار البنك المركزي بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، العديد من التساؤلات حول مدى تأثير القرار على حركة المبيعات بسوق السيارات.
يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدى إلى رواج حركة مبيعات السيارات في مجال التقسيط، بنسبة لن تقل عن 20%، فيما لن تتأثر مبيعات السيارات «الكاش».
وقال «زيتون»، لـ»سيارات الوفد»، إن نحو
وأضاف عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قرار «المركزي»، مع تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه وخفض الفائدة البنكية يترتبعليهما تراجع تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد، ما ينعكس بدوره على أسعار السيارات بالإيجاب، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار يرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأكد «زيتون»، أن تخفيض سعر الفائدة ، دليل على قوة الاقتصاد القومي، وله تداعيات إيجابية على سوق السيارات من خلال تحفيز رجال الأعمال والمصنعين المحليين، لإعادة توجيه رؤوس أموالهم للاستثمار فى القطاع، فى ضوء تعظيم دورة رأس المال.
وصرح بأن السوق تعافى بشكل كبير من حالة الارتباك التي تعرض لها في النصف الأول من 2019، متوقعاً ارتفاعاً فى المبيعات خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بعدة عوامل منها تخفيض سعر الفائدة وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
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