مركز خدمة.. نصائح لقيادة آمنة أثناء الأمطار

مع قدوم فصل الشتاء، وبداية موسم الأمطار، تظهر بعض العوامل التى تؤثر على قيادة السيارة، الأمر الذى يتطلب درجة عالية من الحذر والحرص من أجل السيطرة على المركبة، وتجنب أخطار الطريق.. فى السطور التالية يقدم المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، لـ"سيارات الوفد"، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات، والإرشادات الوقائية التى يجب على قائدى السيارات الالتزام بها أثناء القيادة:

1- التأكد من سلامة «المساحات» وملء خزان ماء المساحات مع وضع نقطة صابون بداخله.

2 - التأكد من عدم تآكل الإطارات من الوسط أو من الجانبين مع الحرص

على ضبط هواء الإطارات حسب أحمال السيارة طبقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

3 – التأكد من سلامة الزجاج الأمامى ونظافته، وعدم وجود أى شروخ به قد تعوق الرؤية، مع العلم بأن عدم تركيب زجاج أصلى للسيارة عند تلف الزجاج، أمر بالغ الخطورة.

4 - ضبط وضع كرسى السائق قبل بداية التحرك فى وضعية مناسبة لتسهيل الرؤية، لتسهيل التحكم فى عجلة القيادة.

5 - الأنوار من أهم عوامل السلامة على الطرق، فاحرص على التأكد من سلامتها سواء «المصابيح

الأمامية والخلفية، والإشارات، والانتظار».

6- احرص على ارتداء حزام الأمان فهو أهم نقاط السلامة أثناء القيادة على الطريق.

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7- عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة على الطرق السريعة.

8- اختبار «الكلاكس» أثناء عمل الصيانة الدورية.

9- مراجعة مسامير العجلات والتأكد من سلامتها وعدم وجود نقص فى عددها.

10 - مراجعة خراطيم الفرامل خشية التشقق وتسريب سائل الفرامل.

11- الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التى أمامك.

12- عدم تخطى برك المياه الناتجة عن الأمطار، ولا تقم بالقيادة على جانبى الطريق، وذلك لتجمع المياه والطين بكثرة، مما قد يسبب انزلاق السيارة، وحاول القيادة دائمًا فى منتصف الطريق.

13- عند استخدام المكابح تجنب الضغط عليها بقوة، لأنك من الممكن أن تفقد السيطرة على سيارتك بهذه الطريقة.