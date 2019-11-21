زيرو جمارك على السيارات تركية المنشأ يناير القادم

رابطة التجار: «فيات تيبو» و»تويوتا كورولا» أبرز المستفيدين.. والتخفيضات على الأسعار لن تتعدى 3%

يبدو أن شهر «يناير»، أصبح بمثابة كلمة السر وراء المفاجآت التى بات يشهدها قطاع السيارات، فقبل نحو أحد عشر شهراً، وتحديداً فى «يناير» الماضي، طبقت مصلحة الجمارك المصرية، الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تقضى بإعفاء السيارات أوروبية المنشأ من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً حينها، وأثر بشكل كبير على حركة المبيعات بسوق السيارات، خاصةً فى ظل انطلاق العديد من الحملات التى دعت إلى مقاطعة الشراء.

ومن جديد، تبدأ مصلحة الجمارك، من «يناير» القادم، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، والتى تبلغ 10%من قيمة الجمرك، بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% فى يناير الماضي، لتتمتع السيارات التركية بإعفاء جمركى كامل بداية العام المقبل، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، الموقعة فى ديسمبر 2005.

«ماذا سيحدث لأسعار السيارات التركية فى مصر؟ وهل سيتكرر سيناريو يناير الماضى من جديد؟ وما هى أبرز

العلامات التجارية التى سوف تتأثر بالإعفاء الجمركي؟ هل نشترى أم نتخذ قراراً بتأجيل الشراء؟».. تساؤلات، أصبحت تدور فى ذهن العملاء المقبلين على الشراء، خاصةً مع بدء العد التنازلى للموعد المرتقب لتطبيق «زيرو جمارك»، والذى لم يتبق عليه سوى 40 يوماً، ما دفع «سيارات الوفد»، لطرح هذه الأسئلة على عدد من الخبراء والمتخصصين، بحثاً عن إجابات لها.

«تأثيرها محدود» هكذا وصف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تأثير تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات تركية المنشأ، مؤكداً أن الأمر لن يؤثر على السوق، مثلما حدث مطلع العام الجارى بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وذلك نظرًا لضعف قيمة التخفيض، وقلة عدد السيارات مقارنة بالسيارات الواردة من أوروبا.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارت، أن أسعار السيارات التركية المنشأ سوف تشهد تراجعاً يتراوح بين 2 إلى 3%، بعد تطبيق «صفر جمارك»، مؤكداً أن

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السيارات التى يتم استيرادها من تركيا لاتتعدى 4 طرازات، أبرزها تويوتا كورولا، وفيات تيبو.

وصرح «أبوالمجد»، بأن هاتين السيارتين تحديداً سوف تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين، الأمر الذى سيضطر بعض شركات السيارات الأخرى، التى تقدم طرازات فى نفس الفئة السعرية، مثل «هيونداى ألنترا، وكيا سيراتو، ونيسان سنترا»، إلى تخفيض أسعارها مجددا للاستمرار فى المنافسة.

وأوضح أن السيارة القادمة من تركيا، وينطبق عليها شرط ألا تقل نسبة المكون المحلى بها عن60%، ويتراوح سعرها بين 300 إلى 500 ألف جنيه، ستنخفض أسعارها من 4 إلى 6 آلاف جنيه فقط فى يناير المقبل.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصلحة الجمارك ملتزمة بتطبيق الاتفاقات والبروتوكولات الدولية التى من بينها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن المركبات المدرجة فى بنود اتفاقية الشراكة التركية تعفى من الرسوم الجمركية فقط، على أن تقوم بتحصيل بعض الضرائب عنها.

ونفى أن يكون لهذه الإعفاءات تأثير كبير على حركة المبيعات بالسوق على غرار ما حدث مطلع يناير الماضى إثر إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

ولفت «أبوالمجد»، إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لصالح صناعة السيارات المحلية، موضحاً أن الاتفاقيات التجارية التى توقعها مصر، لن تؤثر إطلاقاً على عمليات توطين صناعة السيارات، بل ستفتح باباً لتصدير السيارات التى يتم تجميعها فى مصر دون جمارك لدول الاتفاقيات.