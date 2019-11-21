جاجوار تكشف عن سيارة فارهة جديدة

أعلنت عملاق صناعة السيارات الإنجليزية جاجوار، عن نموذجها الجديد من سيارات XE التى تصنف من بين أكثر السيارات الفارهة أناقة وجاذبية فى العالم. ومن أكثر ما يميز سيارة Jaguar XE 2020 التصميم الانسيابى للهيكل، والفتحات الهوائية الكبيرة والشبك الأمامى العريض والمصابيح الضيقة، والتى تعطى جميعها هيئة رياضية وتميزًا لهذه المركبة. الأمامى العريض والمصابيح الضيقة، والتى تعطى جميعها هيئة رياضية وتميزًا لهذه المركبة. وحصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وقمرة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس. وشاشات تعمل باللمس. كما زودت XE 2020 بنظامى دفع أمامى ورباعي، ونظام رياضى للقيادة، وأنظمة كاميرات لمراقبة محيطها بالكامل، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لتفادى الحوادث، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بدرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا. وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 249 و300 حصان، ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 180 حصاناً.

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