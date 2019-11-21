- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – تنطلق منافسات الدورة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية، غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت عند الساعة الثالثة مساءاً، على أن يتم فتح البوابات لاستقبال الحضور من الساعة العاشرة صباحاً.
وأعرب الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن ثقته في سباق فورمولا إي الدرعية، قائلاً: “نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية، وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزاً، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة”.
يُذكر أن الحدث لن يقتصر فقط على منافسات الفورمولا، بل سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة خارج حلبة السباق أيضاً، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية “فورمولا إي” التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي واكتشاف أحدث الابتكارات.
ولشراء التذاكر.. يكون من خلال هذا الرابط: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. موعدكم مع “الفورمولا إي” بالدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.