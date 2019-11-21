غداً.. موعدكم مع “الفورمولا إي” بالدرعية

الخليج ٣٦٥ نت – تنطلق منافسات الدورة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية، غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت عند الساعة الثالثة مساءاً، على أن يتم فتح البوابات لاستقبال الحضور من الساعة العاشرة صباحاً.

وأعرب الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن ثقته في سباق فورمولا إي الدرعية، قائلاً: “نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية، وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزاً، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة”.

يُذكر أن الحدث لن يقتصر فقط على منافسات الفورمولا، بل سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة خارج حلبة السباق أيضاً، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية “فورمولا إي” التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي واكتشاف أحدث الابتكارات.

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