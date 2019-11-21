“بالصور” نظرة على أبرز فعاليات معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مؤخراً داخل المملكة أحداث مهرجان موسم الرياض 2019، والذي تقع أحداثه ما بين 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، حيث تتضمن أحداث الموسم أكثر من 100 فعالية بينها معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلق اليوم الخميس 21 نوفمبر مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، فدعونا نلقي نظرة على أهم فعالياته.

معرض الرياض للسيارات

معرض فاخر لأفضل السيارات بحجم 3 أضعاف أي معرض آخر، ويشمل 1200 سيارة، منها المعدلة والمرهّمة للبيع من تمويل للشراء من بنك الرياض، حيث ستبهرك السيارات المختلفة بتفاصيلها وتصميماتها المختلفة، وتبلغ قيمة كافة السيارات بالمعرض أكثر من 2 مليار ريال.

مزاد السيارات العالمي

مزاد عالمي يضم أفضل السيارات التي تشمل الكلاسيكية والمعدلة والعتيقة والمستقبلية.

SIM Racing RC

في حالة كنت ترغب باختبار شعور سباقات السيارات، يمكن ذلك عبر حدث محاكاة سباقات فورمولا 1 بأمان تام.

معرض فيراري

يومي 24 و25 نوفمبر، يمكنك حضور معرض خاص بعشاق فيراري لعروض مرئية وسباقات استعراضية مميزة.

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Monster Jam

غي حالة كنت من عشاق حلبات تحدي العمالقة، لا تفوق حضور عرض مونستر جام لتصادم السيارات العملاقة بين 21 إلى 26 نوفمبر.

Police Academy

حماس مطاردات الشرطة الآن على مسرح أكاديمية الشركة، حيث يمكنك الاستمتاع بحماس التفحيط والدبابات اللي يناسب الكل.

Hot Wheels

إذا كنت من اللي يحبون السرعة والعروض المجنونة، يمكنك التوجه لحلبة هوت ويلز لكسر الروتين والاستمتعا بمشاهدة وأحد من أكثر العروض حماس وإثارة بمحاولة كسر رقم غينيس العالمي لأعلى لفية بين يومي 21 إلى 26 نوفمبر أيضاً.

المدفع البشري

استمتع بلحظات تخطف الأنفاس مع عرض المدفع البشري الذي يتم خلاله محاولة كسر رقم غينيس العالمي لأبعد مسافة يستطيع أي شخص إطلاق نفسه عبرها.

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