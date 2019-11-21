تعرف على سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصاً للمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – وسط فعاليات معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلقت أحداثه اليوم الخميس 21 نوفمبر وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، عن سيارة مستقبلية كهربائية تعد الوحيدة من نوعها في العالم باسم 2030.

تعد السيارة رمزاً لرؤية المملكة 2030، وهي الخطة الطموحة الضخمة التي تعمل عليها السعودية حالياً لرفع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ما يشير إلى اسمها “سيارة المستقبل”.

تم تصميم وتصنيع السيارة السعودية بواسطة مصممي شركة GFG Style الإيطالية الذين يمتلكون خبرات كبيرة بالتصميم من أعمالهم السابقة مع شركة بوجاتي، وقد صممت السيارة خصيصاً للمملكة العربية السعودية تعبيراً عن نهضتها الحضارية الجارية، وتأكيداً على اهتمامها بالدخول إلى عالم صناعة السيارات والتركيز على السيارات الكهربائية المستقبلية الصديقة للبيئة.

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تتمتع سيارة المستقبل 2030 بتصميم رياضي جذاب للغاية يذكرنا بالسوبركارز فائقي القوة والأداء ذوي الطابع الأوروبي الأنيق، خاصة عبر خطوطها الحادة ومقصورتها الفاخرة التي تضم مقاعد رياضية وكسوة من الجلود الفاخرة لكل من المقاعد والأبواب ولوحة القيادة، إضافة إلى سقف بألياف الكربون وشاشة لمسية ضخمة تشبه شاشة سيارات تيسلا العمودية على شكل تابلت، إضافة إلى مرآة خلفية متصلة بكاميرا وعدادات رقمية مع شاشتين متصلتين بكاميرات جانبية بديلة للمرايا.

هذا وتستمد السيارة السعودية طاقتها عبر محركين كهربائيين بقوة 504 حصان وعزم 580 نيوتن متر بتسارع 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية، على أن تسير 365 كم عند شحن بطاريتها بالكامل ما يقدم أداءً مبهراً على كافة المقاييس.

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