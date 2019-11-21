تعرف على مسافة وخط سير سباق “رالي داكار السعودية 2020”

الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف المملكة سباق “رالي داكار السعودية 2020” في الفترة من 5 إلى 17 يناير المقبل، ولذلك قام الأمير “خالد بن سلطان الفيصل” رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتوضيح مسار ومسافة هذا السباق الكبير.

وقال الأمير “خالد بن سلطان”، أن مسافة السباق تبلغ 7,800 كيلومتر على أن يبدأ انطلاق المسابقة من جدة بحيث تسير خلالها الفرق مسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة المتعرجة، كما أن الفرق المشاركة ستواصل التحدي باتجاه الشمال لنحو 900 كيلومتر حتى الوصول لمدينة نيوم، ومن ثم الاتجاه إلى المعلا بعد قطع مسافة 676 كيلومتراً.

وأشار سموّه إلى أن الفرق سيكون عليها تجاوز التلال الرملية لحائل باتجاه الرياض قبل أن تحصل على يوم راحة، وتستأنف الرحلة مرة ثانية ليقطعوا مسافة قدرها 741 كيلومتراً والاتجاه إلى الغرب، ومن ثم المضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي والاقتراب نحو خط النهاية في “القدية ـ الوجهة”.