استون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت استون مارتن موديل DBX 2021 ليمثل توجه جديد للصانعة البريطانية العريقة مع دخولها لمجال الـ SUV للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ 106 عاماً على أراضي المملكة في معرض الرياض للسيارات 2019.

وتعتمد DBX الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 550 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع رباعي متطور، وتزن السيارة 2,245 كيلوجرام مع تسارعها إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 290 كم\س.

داخلية السيارة تتمتع بمقاعد جلدية فاخرة وزخرفات خشبية وسقف زجاجي بانورامي مع إمكانية تخصيص الداخلية حسب ذوق كل عميل، ونستمر مع مواصفات الداخلية مثل شاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش مع كاميرا 360 درجة.

Advertisements

كما هو متوقع، سيارة كهذه من استون مارتن لن تكون رخيصة بأي شكل، حيث يبدأ سعرها من 950 ألف ريال في السعودية مع بدء توصيل الطلبيات في النصف الثاني من 2020.

هذا وللتعرف على فعاليات معرض الرياض للسيارات 2019 وشراء التذاكر اضغط على الرابط: من هنا