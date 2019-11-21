تعرف على أغرب قوانين قيادة السيارات في كندا

الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد أن نرى اختلاف في قوانين القيادة بين الدول، إلا إننا نجد بعض القوانين الملفتة للنظر الغريبة في كندا يعتقد أنها لم يتم تغييرها منذ القرن الماضي حين كانت العربات التي يجرها الأحصنة هي السائدة حينها، فدعونا نستعرض أبرز القوانين الغريبة في كندا.

منع ركوب الحيوانات والتسابق مع السيارات



من القوانين الغريبة التي نجدها في بعض مقاطعات كندا هو منع ركوب الأحصنة أو الحيوانات الأخرى والتسابق مع السيارات في الطرق السريعة، وهذا يدل على اعتياد قيام السكان قديماً على فعل هذا السباق العجيب.

منع الصفير والصياح أثناء القيادة



في بلدة بتروليا الكندية في مقاطعة أونتاريو، يوجد قانون خاص غريب يمنع الصياح والصراخ والصفير والغناء، وغيره من الأمور المزعجة للسائقين أثناء القيادة، حيث يبدو أن المواطنين قديما كانوا يقودون السيارات بصورة مزعجة أثناء الليل، مما استدعى إصدار هذا القانون الغريب.

منع وضع ناقل الحركة على الحياد أثناء نزول المنحدرات

Advertisements



يبدو أن هذا القانون اللامنطقي قد فرض لاعتياد السائقين وضع ناقل الحركة على الحياد أثناء نزول المنحدرات لتوفير الوقود، مما سبب بعض الحوادث، لكن العجيب هو كيف لرجال المرور معرفة إن كان ناقل الحركة على الحياد أم لا لتحرير المخالفة!

قوانين مقاطعة كيبيك بشكل عام



تمتلك مقاطعة كيبيك في كندا عدة قوانين غريبة، منها منع القيادة على المسار الأيسر من الطريق إلا في حالة كان السائق يحاول تخطي سيارة أخرى، منع اختصار الطريق عبر محطات الوقود لتجنب الإشارات الحمراء نظراً لأن هذا يخالف قانون منع السير عبر الملكيات الخاصة، بالإضافة إلى منع ترك الأطفال بمفردهم في السيارات.

يمنع كتابة الرسائل على الهواتف بجانب مطاعم خدمة السيارات



من المفترض أن المطاعم التي تقدم خدمة للسيارات على الطرق السريعة أن يتوقف عندها السائقين لتناول الطعام، لكننا نجد أن القانون الغير منطقي يفرض عدم كتابة الرسائل أثناء توقف السيارة بجانب المطعم.