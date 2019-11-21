لماذا تزود بعض السيارات بمساحات زجاج خلفي؟

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من السائقين يتساءلون عن سبب وجود مساحات زجاج في خلفية سيارات دون الأخرى، حيث نجد غالبية السيارات من فئة الهاتشباك والكروس أوفر/الـ SUV تمتلك مساحات زجاج خلفي، مقابل غيابها تقريباً في فئة السيدان!



أجاب على هذا التساؤل خبراء السيارات وقالوا هناك عدت تفسيرات مختلفة لهذا الأمر نستعرضها معاً خلال السطور القادمة.



1- التفسير الشائع يرجع إلى ديناميكا حركة الهواء، حيث تتمتع بعض السيارات خاصة السيدان والرياضية بتصميم انسيابي، وهو ما يجعل من الرياح المتولدة أثناء السير تعمل على إزاحة الغبار والأتربة بشكل ذاتي عن الزجاج الخلفي، مما لا يستدعي وجود مساحات.

أما السيارات التي توجد بها مساحات خلفية فيلاحظ أنها تتمتع بزجاج عمودي أو شبه عمودي في أحيان كثيرة، لذا فإن الرياح لا تصل إلى الزجاج الخلفي، لذا فإنه بحاجة إلى آلية للتنظيف في حال تعرضه للأوساخ، وهو ما نجده في سيارات الهاتشباك والكروس أوفر/الـ SUV.

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2- كما أرجع بعض الخبراء سبب وجود مساحات خلفية في سيارات دون الأخرى إلى صغر مساحة الزجاج الخلفي وعدم وجود مساحة لوضع المساحات والمحرك الكهربائي الخاص بها.

3- ويرى فريق آخر أنه يرجع إلى جانب تصميمي بحت، حيث أن الصورة النمطية لنا عما يجب أن تكون عليه شكل سيارات السيدان هو عدم تضمنها مساحات خلفية، ولا تزال هذه الصورة راسخة في عقولنا حتى يومنا هذا مع السيارات الحديثة.

4- التفسير الأخير يرجع لوجود صندوق خلفي للسيارة أم لا، حيث أن عدم وجود صندوق خلفي يؤدي إلى تطاير الأتربة والأوساخ بصورة مباشرة للزجاج الخلفي عند السير، مما يستدعى وضع مساحات زجاج بعكس السيارات التي يتواجد بها صندوق خلفي، فإنه يمنع تطاير الأتربة والأوساخ بصورة مباشرة للزجاج.