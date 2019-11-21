الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كيا تطلق سيارتها الجديدة كليا "كيه 5" في كوريا الجنوبية

أطلقت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس سيارتها الصالون الجديدة كليا "كيا 5" في السوق المحلية بكوريا الجنوبية بهدف تعزيز مبيعاتها.

ويتم توفير الجيل الثالث من الطراز متوسط الحجم "كيه 5" في 4 فئات بحسب نوع المحرك وهي الفئة محرك البنزين سعة لترين وفئة محرك البنزين التربو سعة 1.6 لتر إلى جانب فئة بمحرك غاز مسال سعة لترين وأخيرا سيارة هجين بمحرك بنزين سعة لترين.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن السيارة الجديدة "كيه 5" تأتي بشكل جديد حيث تحتوي على شبكة أمامية على شكل "أنف نمر" وماص تصادم قوي مع فتحات أوسع لسحب الهواء ومصابيح بتقنية الصمام الضوئي الثنائي.

كما تحتوي السيارة الجديدة على نظام إلكتروني للتعرف على الأصوات والذي يساعد السائق في تشغيل العديد من الوظائف مثل تكييف الهواء أو فتح النوافذ وغلقها أو تشغيل نظام تدفئة المقاعد وتدفئة عجلة القيادة وغير ذلك بالأوامر الصوتية المسموعة، بحسب بيان صادر عن كيا.

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وعن خصائص الأمان والسلامة، ذكرت كيا موتورز أن السيارة الجديدة تحتوي على نظام المحافظة على السيارة داخل الحركة المرورية وجهاز التحذير من التصادم الأمامي ونظام المساعدة في تجنب التصادم عند الرجوع إلى الوراء ونظام منع تجنب التصادم في النقاط الواقعة خارج مدى نطاق السائق.

يبدأ سعر السيارة "كيه" 5 في السوق الكورية الجنوبية من 24 مليون وون (20.4 ألف دولار ويصل إلى 34 مليون وون على أساس حجم الكماليات والتجهيزات الموجودة فيها.