مرسيدس AMG GLS 63 موديل 2021 تنطلق بقوة 612 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG عن GLS 63 الأعلى أداء في المجال بقوة 612 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر بفضل محرك V8 توربو مزدوج.. كما تأتي السيارة بوحدة توليد طاقة كهربائية صغيرة بقوة 22 حصان ونظام دفع رباعي 4Matic وجير 9 سرعات ونظام تعليق هوائي متطور.
كما ذكرنا بالأعلى، وحدة التوليد الكهربائية الصغيرة تزيد من قوة السيارة بـ 22 حصان وعزم الدوران بـ 250 نيوتن.متر، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س.
وتتميز نسخة GLS 63 الأعلى أداء بشبكة تهوية خاصة بها بكروم مصقول، ومصابيح أمامية LED متعددة الأشعة وفتحات هواء جانبية رياضية وأنابيب عادم مستطيلة وجنوط 21-23 إنش.
الداخلية بالغة الفخامة مع دواسات من الفولاذ المصقول ولوحة عدادات AMG الخاصة مع مقاعد وشعارات ومقود AMG أيضاً، مع حصول السيارة على عدد كبير من أنظمة مساعدة السائق المتطورة ونظام المعلومات الترفيهية MBUX الأحدث.
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