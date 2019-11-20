هيونداي فيجن تي الاختبارية تمهد لإطلاق توسان القادمة

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سيارة فيجن تي SUV الاختبارية في معرض لوس أنجلوس 2019، وهي كروس اوفر هجينة بالقابس تعبر عن لغة تصميم الشركة الجديدة وربما تمهد لتوسان القادمة؟
التصميم مشابه لما نعرفه بالفعل عن توسان الجديدة التي ظهرت في صور تجسسية أثناء اختبارها، سواء في شكل المقدمة أو زوايا ومنحنيات الجسد المختلفة.
وصرحت هيونداي أن التصميم الجانبي للسيارة يعبر عن “شعور سلس بالسرعة والانطلاق”، بينما غطاء المحرك الطويل والأطراف القصيرة والسقف المسطح يعكسون “الديناميكية الجاهزة لأي شيء”.
وتشمل مواصفات السيارة الخارجية جنوط كروم كبير ومكابح برتقالية غامقة وسقف زجاجي ومنفذ شحن جانبي، مع عدم وجود مرايا جانبية، ما يعني استخدامها للكاميرات بنفس أسلوب اودي اي ترون.
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