تعرف بالأرقام على أبرز 6 سيارات كهربائية جديدة في 2019

الخليج ٣٦٥ نت – يعد العام الحالي 2019 هو عام السيارات الكهربائية، حيث كشفت العديد من صانعات السيارات العالمية عن مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية.

ولقد نشر موقع “موتور وان” الإنجليزي المختص بأخبار السيارات، أبرز 6 طرازات من السيارات الكهربائية التي تم طرحها على مدار العام، مع عقد مقارنة بينهم من حيث قدرات بطاريات كل طراز وإمكانيات المحركات ونطاق سيرها، وهو ما سوف نستعرضه لكم اليوم هنا.

1- فورد موستنج ماخ اي

بدايتنا مع سيارة فورد الكهربائية والتي أطلقتها مؤخراً وهي طراز موستنج ماخ اي، تأتي بخيارين من البطاريات، الخيار الأول بطاريات تمد المحرك بمعدل طاقة 75.5 كيلوات في الساعة، والثاني بطاريات تمد المحرك بمعدل طاقة 98.9 كيلوات في الساعة.

كما يمتاز محركها بقوة تبدأ من 255 حصانا، ويصل إلى 459 حصانا، ويبلغ نطاق سيرها ما بين 338 و483 كيلومتر كحد أقصى عند شحن البطارية بالكامل.

2- مرسيدس EQC

أطلقت مرسيدس هذا العام أيضاً طرازها الفاخر الكهربائي EQC، يأتي ببطارية تمد المحرك بمعدل طاقة 80 كيلوات في الساعة، ينتج المحرك قوة 402 حصانا، ويصل نطاق سيره لـ 445 كيلومتر كحد أقصى عند شحن البطارية بالكامل.

3- اودي اي ترون

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كما طرحت أودي طراز اي ترون، يأتي ببطارية تمد المحرك بمعدل طاقة 95 كيلوات في الساعة، ينتج المحرك قوة 402 حصان، ويصل نطاق سيره لـ 328 كيلومتر كحد أقصى عند شحن البطارية بالكامل.

4- جاكوار اي بيس

ثم تأتي سيارة جاكوار الكهربائية الجديدة اي بيس، تمتلك بطارية تمد المحرك بمعدل طاقة 90 كيلوات في الساعة، ينتج المحرك قوة 349 حصانا، ويصل نطاق سيره لـ 375 كيلومتر كحد أقصى عند شحن البطارية بالكامل.

5- بوليستر 2

أطلقت فولفو هذا العام سيارتها الكهربائية المميزة “بوليستر 2″، تأتي ببطارية تمد المحرك بمعدل طاقة 78 كيلوات في الساعة، ينتج المحرك قوة 408 حصانا، ويصل نطاق سيره لـ 442 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل.

6- هيونداي كونا

كشفت هيونداي هذا العام عن سيارتها الكهربائية الجديدة “كونا”، تأتي ببطارية تمد المحرك بمعدل طاقة 68 كيلوات في الساعة، ينتج المحرك قوة 201 حصانا، ويصل نطاق سيره لـ 415 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل.