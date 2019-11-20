تعرف على العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بأوروبا

كتب: باسل الحلواني

كشفت البيانات الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، عن العلامات التجارية الأكثر مبيعا بسوق السيارات بدول الاتحاد الأوروبي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

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وجاءت في مقدمة العلامات الأكثر مبيعا "فولكس فاجن" الألمانية التي

استحوذت على حصة سوقية تقدر بـ24.4%، من سوق السيارات الأوروبية.

وجاءت في المركز الثاني مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" بحصة قدرها 16.4% من حجم السوق،

بينما استقرت "رينو" الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 10.6 %، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8 %.

وحلت شركة صناعة السيارات الألمانية "بي.إم.دبليو" على المركز الخامس بحصة سوقية تقدر بـ 6.4 %، وفي المركز السادس جاءت "دايملر" بحصة 6.3 %.