تعرف على العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بأوروبا

كتب: باسل الحلواني
كشفت البيانات الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، عن العلامات التجارية الأكثر مبيعا بسوق السيارات بدول الاتحاد الأوروبي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وجاءت في مقدمة العلامات الأكثر مبيعا "فولكس فاجن" الألمانية التياستحوذت على حصة سوقية تقدر بـ24.4%، من سوق السيارات الأوروبية.
وجاءت في المركز الثاني مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" بحصة قدرها 16.4% من حجم السوق،بينما استقرت "رينو" الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 10.6 %، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8 %.
وحلت شركة صناعة السيارات الألمانية "بي.إم.دبليو" على المركز الخامس بحصة سوقية تقدر بـ 6.4 %، وفي المركز السادس جاءت "دايملر" بحصة 6.3 %.
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