تراجع مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي

كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات السيارات الجديدة بدول الاتحاد الأوروبي تراجعاً ملحوظاً خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019، حيث سجلت مبيعات تقدر بـ12.9 مليون وحدة، وهو مايمثل تراجعاً بنسبة .07% مقارنة بالفترة نفسهامن 2018.
ورغم التراجع إلا أن الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 6% في حين سجلتبريطانيا تراجعا بنسبة 6.7% خلال الشهر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي.
وكانت مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي، قد سجلت مبيعات بلغت 1.17 مليون سيارة وهي أعلى مبيعات في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2009.
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