أول نظرة على جي ايه سي جي اس 4 كوبيه 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة جي ايه سي الصينية والتي يُطلق عليها أيضاً اسم ترومبشي في أسواق أخرى، عن سيارتها الكوبيه الجديدة التي تحمل اسم جي اس 4 كوبيه، وهي سيارة عصرية مبنية على نفس منصة جي ايه سي جي اس 4 SUV.

تظهر جي اس 4 كوبيه الجديدة بتصميم رياضي مثير للاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بالواجهة الخلفية، وبالدخول إلى المقصورة، ستلاحظ أنها لم تتغير مقارنة بمقصورة جي ايه سي جي اس 4 العادية، حيث تتميز بشاشتين قياس 12.3 بوصة وبعض اللمسات الحمراء المنتشرة والتي تُكسبها مظهراً فاخراً.

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أما فيما يتعلق بالقوة، فستستمد جي ايه سي 4 كوبيه قوتها من نفس محرك جي اس 4 التقليدية أيضاً، وهو محرك توربو سعة 1.5 حصان بقوة 169 حصان وعزم دوران يقدر بـ 265 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ويُرسل قوته إلى العجلات الأمامية فقط.

يذكر أن جي ايه سي ستُطلق جي اس 4 كوبيه الجديدة في سوق السيارات الصيني في أوائل عام 2020.