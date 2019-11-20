شاهد الصور الأولية للجيل الجديد من سيارة مرسيدس GLA

كتب: باسل الحلواني
نشرت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، صوراً أولية للجيل الجديد من سيارتها المخصصة للطرق الوعرة، وغير الممهدة، GLA.
ومن المنتظر أن يتم طرح سيارة مرسيدس الجديدة بمجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110كيلووات/150 حصان إلى 165 كيلووات/224 حصان، وفي وقت لاحق ينضم لبرنامج الدفع النسخة الهجين Plug-in، والتي تمتاز بمدى سير يبلغ 60 كلم.
أما عن معدلات الأداء وقيم الاستهلاك، فلم تكشف الشركةالألمانية عن أية بيانات تتعلق بها، كما أنها لم تعلن حتى الآن عن الأسعار الرسمية لـGLA، ووفقاً لـ"مرسيدس"، فمن المقرر أن يتم طرح الجيل الجديد من GLA، خلال أبريل القادم.
وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بقمرة قيادة ذات شاشة عريضة، ونظام الاستعمال MBUX مع التحكم بالأوامر الصوتية، وكذلك العديد من الأنظمة المساعدة.
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