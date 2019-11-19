اودي A3 2021 تظهر أثناء اختبارها لمنافسة A-Class

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت اودي A3 موديل 2021 في صور تجسسية أثناء اختبارها قرب القطب الشمالي، ويبدو أن السيارة ستحصل على تحديثات واسعة وتصميم خارجي أكثر ديناميكية وجراءة.
أهم التحديثات مركزة في الداخلية، مثل نظام معلومات ترفيهية جديدة وتصميم رياضي للغاية لفتحات الهواء بجانب السائق ومقود جديد ولوحة عدادات رقمية مختلفة والمزيد.
توقعوا محركات هجينة مخففة وأخرى بالقابس بجانب النسخ البترولية والديزل المعتادة، ولكن لن تطلق اودي نسخة كهربائية لـ A3 بعد لتكتفي بموديلات اي ترون الكهربائية، كما سنرى نسخ محدثة لـ S3 وRS3 عالية الأداء بقوة إضافية لتنافس مرسيدس AMG A35 و A45 وA45 S.
لا نعلم بعد يقيناً موعد تدشين اودي A3 الجيل القادم ولكن من المحتمل أن نراها في معرض جنيف للسيارات 2020 في مارس القادم.
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