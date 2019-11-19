“40 صورة” تستعرض هيونداي ازيرا 2021 المحدثة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي اليوم عن السيدان الكبيرة ازيرا 2021 المحدثة تحت اسم جرانديور في السوق المحلي لتعزيز تشكيلة منتجاتها أمام منافسيها.

وأكد الصانع الكوري أن الموديل سيتوفر في 4 فئات بمحركات بنزين 2.5 لتر أو بنزين 3.3 لتر أو بنزين هايبرد 2.4 لتر أو البترول المسال 3 لتر.

بالنسبة إلى السعر، فإنها ستتوفر في كوريا الجنوبية بقيمة تبدأ من 28,000 دولار (105,000 ريال)، ليصل إلى 31,400 دولار (117,750 ريال) حسب الإضافات، كما أضافت هيونداي أنها تلقت 32,179 طلب شراء مسبق خلال 11 يوماً على السيدان كاملة الحجم.

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يذكر أن ازيرا 2021 حصلت على مزايا أمان تشمل مساعد تجنب الاصطدام الأمامي ومساعد القيادة على الطرق السريعة، ومساعد ركن السيارة وأنظمة مراقبة النقاط العمياء، وسيتم استخدام تقنية FCA-JT لأول مرة في السيارة، والتي تساعد في منع التصادم مع السيارات التي تأتي من الأمام عند الانعطاف يساراً في التقاطعات.

الجدير بالذكر أن هيونداي تبنت في ازيرا المحدثة تصميم “Sensuous Sportiness” المميز، والذي يُعرف بأنه نتاج تعاون بين أربعة عناصر أساسية في تصميم السيارات وهم: النسبة، الهندسة المعمارية، التصميم والتقنيات.