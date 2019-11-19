ايلون ماسك يعلّق على تدشين فورد موستنج ماخ اي الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – ردود الفعل على فورد موستنج ماخ اي 2021 كانت مختلطة حتى الآن، ولكن يوجد ناقد واحد عبّر عن إعجابه بالسيارة وهو ايلون ماسك، والذي أرسل تويتة يهنئ فيها فورد على ماخ اي، مردفاً: “السيارات الكهربائية هي المستقبل، وماخ اي ستلعب دوراً في تشجيع صانعات السيارات الأخرى لدخول العصر الكهربائي”.

وقد ردت فورد قائلة: “شكرا ايلون، نتفق تماماً.. نراك في محطة الشحن!”.

ويُذكر أن موستنج ماخ اي ستمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل Y القادمة مع مشاركة الاثنين في التصميم العام، ما دفع البعض للقول أن فورد استوحت تصميم تيسلا في سيارتها، ولكن ماسك غير مهتم.

ربما لأن موديل Y تيفوق على ماخ اي في بعض المناحي، مثل تسارع نسختها الأساسية إلى 96 كم\س في 5.5 ثانية بمدى 482 كيلومتر وسعر 48,000 دولار (180,000 ريال)، وللوصول لأرقام مماثلة من ماخ اي، على المستهلكين شراء نسخة “بريميوم” بسعر 50,600 دولار (190,000 ريال)، والتي يصل مداها إلى 483 كيلومتر تقريبا، ولكن حتى نسخة بريميوم تتسارع إلى 96 كم\س في أكثر من 6 ثواني.