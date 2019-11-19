بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تظهر في صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار بورش في اختبار باناميرا فيس ليفت الجديدة، قام الفنانون لدى Kolesa برسم صور توقعية للسيارة المحدثة.

ونرى هنا أن باناميرا لم تحصل على نغييرات جذرية في التصميم، ليكتفي المصممون ببعض التعديلات في المقدمة وأضواء المنعطفات، مع تغييرات محدودة للمصابيح الخلفية والمصد الخلفي.

كما أشارت تقارير أن بورش ستطرح نسخة جديدة عالية الأداء لباناميرا تحت الاسم الكودي الأسد Lion بقوة قد تصل إلى 820 حصان، وإن أشارت تقارير أخرى أن القوة قد تقتصر على 750 حصان، مع انخفاض وزنها بـ 250 كيلوجرام مقارنة بالموديل القياسي بفضل تبسيط الداخلية لأقصى درجة، مع الاعتماد على إطارات ميشيلين عالية الأداء لتحسين التحكم.

من المتوقع طرح باناميرا المحدثة في 2020 مع طرح نسخة Lion الجديدة لاحقاً، وربما نسخة سبورت توريزمو محدثة أيضاً.