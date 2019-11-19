نصائح يجب اتباعها قبل التحرك بسيارة متوقفة لفترة زمنية طويلة

الخليج ٣٦٥ نت – حذر خبراء نادي السيارات الألماني “ADAC” السائقين من قيادة السيارات التي تم ركنها لفترة طويلة قبل إجراء فحص فني للأجزاء الهامة اللازمة لتشغيلها، وذلك لاحتمال تعرضها لخلل بسبب طول فترة الركن.



وأوضح الخبراء الألمان أن الأجزاء الرئيسية التي تتأثر بالركن لفترة طويلة هي الإطارات والبطارية والمكابح وبادئ الحركة، بالإضافة إلى احتمال تسرب الزيوت والسوائل الهامة بها، مما قد يسبب خطورة شديدة على السائق والركاب.

وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أبرز الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من عدم وجود خلل بالسيارة قبل قيادتها.

فحص السوائل والزيوت



قبل التحرك بالسيارة يجب فحص زيت المحرك والمكابح بالإضافة إلى سائل التبريد لاحتمال تسربها، كما أن الزيوت قد تفقد لزوجتها أثناء الركن، مما يسبب خطورة شديدة على محرك السيارة.

البطارية



قد تتعرض البطارية للتلف في حال عدم عملها لفترة طويلة، لذا يفضل إعادة شحن البطارية قبل التحرك والتأكد من عملها بكفاءة.

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المكابح



قد تتعرض المكابح للصدأ خلال فترة التوقف، وهو ما يؤثر على عملية كبح السيارة ويُطيل مسافة التوقف، لذا يجب الحذر عند بداية القيادة، حيث أنه من المفترض أن تزول طبقة الصدأ مع تكرار الضغط على المكابح.

تدوير المحرك



من المعتاد أن يدور المحرك بعد محاولتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، لكن يجب الحذر من تكرار محاولة التدوير حيث أنه قد تتسبب في تلف جهاز تنقية العادم أو المولد الكهربائي.

فحص الإطارات



يجب فحص ضغط الهواء في الإطارات قبل التحرك، حيث أن طول الركن قد يفقد الإطارات الهواء المضغوط بها، وهو ما يؤثر بالسلب على اتزان السيارة أثناء القيادة.