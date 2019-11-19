كيا تكشف عن صور التصميم الخارجي لسيارة اوبتيما 2021

كيا تكشف عن صور التصميم الخارجي لسيارة كيا “K5” فاستباك سيدان الجديدة بالكامل للسوق في كوريا

تكشف شركة كيا عن توجه جديد مبتكر في تصميماتها لسيارة “K5”

يشتمل التصميم الجديد “المتمثل في تطوير المقدمة على هيئة أنف النمر” على كل من الشبك والمصابيح الأمامية

ينشأ عن هذا المظهر المميز وجود قوي للسيارة على الطريق

سوف يتم طرح هذه السيارة من فئة سيدان الجديدة للبيع في كوريا في شهر ديسمبر، يلي ذلك طرحها في بقية الأسواق العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت كيا موتورز اليوم صوراً خارجية لسيارة كيا “K5” موديل 2021 سيدان الجديدة كليًا المسماة لدينا اوبتيما، حيث تعتبر الموديل الأحدث الذي يتم إصداره بالمواصفات الكورية بمظهر جديد ومبتكر تماماً لفئة سيارات السيدان ويستعرض التوجه الجديد والجرئ في تصميم سيارات كيا.

تتميز سيارة كيا “K5” الجديدة بطابع رياضي عصري وجريء، كما تتميز واجهتها بالتطوير الجديد لواجهة السيارة على هيئة “أنف النمر” التي تتميز بها سيارات كيا، والمتمثل في تصميم واسع ثلاثي الأبعاد يدمج كل من الشبك والمصابيح الأمامية بشكل عضوي أكثر مقارنة بالموديلات السابقة من سيارة كيا “K5″، كما تم تصميم نسيج الشبك الأمامي على هيئة جلد سمك القرش الذي يتمتع بشكل رياضي وقوي، حيث تم تشكيل الشبك من مصفوفة من العناصر المتشابكة لإضفاء مظهر أنيق وديناميكي على سيارة كيا “K5″، إضافة إلى أن المصابيح الأمامية الأمامية الجديدة في “K5” تتميز بوجود مصابيح نهارية مدهشة تخطف الأبصار.

ويوجد فوق الشبك، غطاء المحرك بالأسطح المنخفضة بعمق إلى جانب المصد السفلي المميز، مع التركيز على الخطوط الملساء الموجودة في مقدمة السيارة والتي تعزز وجود سيارة “K5” على الطريق.

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تُظهر هيئة سيارة كيا “K5” إحساسًا أكبر بالقوة العضلية مقارنة بالموديل السابق، حيث يضيق الجسم قليلاً عند منتصف المسافة بين أقواس العجلات، حيث يمتد خط التجعيد المميز على طول جسم سيارة “K5″، بينما يضفي خط معدن الكروم فوق النوافذ الجديدة غير المؤطرة على السيارة المزيد من الجمال بإنسيابه على نحو يبرز شكل إنحناء خط السقف السريع نحو الجزء الخلفي من السيارة.

إن سيارة “K5” الجديدة كلياً أطول وأوسع مقارنة بالموديل السابق، حيث تم تمديد طول الموديل الجديد 50 ملم ليصبح 4905 ملم والعرض 25 مم ليصبح 1860 مم، و تمديد قاعدة العجلات (المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية) لتصبح 2850 مم مما يمنحها ثباتاً أكثر أثناء القيادة، كما إن خفض إرتفاع السيارة 20 ملم ليصبح 1445 ملم جعلها في هيئة السيارات الرياضية.

يحتوي الجزء الخلفي من سيارة كيا “K5” على تصميم جديد للمصابيح الخلفية يعزز من هيئتها الرياضية حيث تم تكرار الشكل في التصميم ثلاثي الأبعاد للجناح الخلفي في السيارة، كما تعكس المزايا المدهشة والمتميزة في المصابيح الخلفية ذات الجمال الرائع “الذي يسلب القلوب” وتتميز به مقدمة السيارة، إلى جانب إمتداد خط معدن الكروم من السقف وتطويقه للجزء الخلفي من السيارة، على نحو يربط ويوحد التفاصيل الجانبية والخلفية للسيارة.

وسوف يتم تزويد سيارة “K5” بمجموعة جديدة من تصميمات الجنوط المصنوعة من سبائك الألومنيوم مقاس 16 أو 17 أو 18 أو 19 بوصة بالتدرج في الألوان من الأسود اللامع إلى الرمادي الداكن والرمادي الفاتح.

كما سوف يتم طرح الجيل الجديد من سيارات كيا “K5” للبيع في السوق المحلي بكوريا خلال شهر ديسمبر.