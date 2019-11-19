نصائح هامة للقيادة بأمان تحت المطر

الخليج ٣٦٥ نت – من المتعارف أن نسبة الحوادث تزيد في فصل الشتاء، وذلك يرجع لكثرة هطول الأمطار مما يصعب السيطرة على السيارات التي تتعرض للانزلاق بسبب ابتلال الطرق، بالإضافة إلى صعوبة الرؤية وخاصة إذا كان المطر منهمراً بغزارة.



لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة للقيادة بأمان في الأمطار:

1- التزم بالسرعات المحددة على الطرق، بل ويفضل أن تقلل سرعتك عن المطلوبة في حال هطول الأمطار بشدة.

2- أترك مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي أمامك، حيث تتسبب الطرق المبتلة في زيادة مسافة الكبح.

3- لا تتخطي برك المياه الناتجة عن الأمطار، لعدم معرفتك بمدى عمقها حتى لا تفاجأ بأن المياه تحمل سيارتك وتطفو في اتجاه سيل، أو تكون تحتها حفر كبيرة قد تسبب في تلف أجزاء التعليق والإطارات.

4- لا تقم بالقيادة على جانبي الطريق، وذلك لتجمع المياه والطين بكثرة مما قد يسبب انزلاق السيارة، وحاول القيادة دائماً في منتصف الطرق.

Advertisements

5- لا تقم بقيادة السيارة في حال تزايد هطول الأمطار بشدة، وإذا فوجئت بزيادة هطول الأمطار أثناء القيادة قم بركن السيارة في مكان آمن.

6 – قم بالتوقف عن القيادة على الفور إذا كانت هناك سيول للمحافظة على حياتك.

7- احرص على عدم تكون بخار الماء على الزجاج لأنه يحجب الرؤية ويسبب الحوادث وذلك بفتح النوافذ قليلاً للتهوية، وأن يكون بحوزتك قطعة قماش قديمة لتقوم بمسح الزجاج من الداخل عندما يتكثف البخار، أو قم بتشغيل مكيف السيارة.

8- تجنب الاقتراب من شاحنات النقل الضخمة كالمقطورات، لأنك ستتعرض لكمية كبيرة من المياه والطين جراء عجلاتهم الضخمة.

9- عند استخدام المكابح تجنب الضغط عليها بقوة، لأنك من الممكن أن تفقد السيطرة على سيارتك بهذه الطريقة.

10- أثناء قيادتك للسيارة يجب عليك أن تمسك مقود القيادة بيديك الاثنتين، كي يكون رد فعلك قوي وسريع في حالة فقدانك التحكم بالسيارة.