الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - Cayenne الأسطورية من بورش بحلتها الجديدة

عادت شركة بورش وأفرحت عشاق السيارات الرباعية الدفع الرياضية بنموذجين جديدين من سيارات Cayenne معشوقة الملايين حول العالم.

ومن أكثر ما ميز النماذج الجديدة من Cayenne هو التصميم المائل لخلفية الهيكل، والجنح الهوائي الصغير الذي يخرج من الخلف على السرعات العالية، والعجلات الرياضية الكبيرة.

كما حصلت هذه السيارات على سقف بانورامي كبير جدا لإعطاء الركاب متعة مميزة أثناء السفر، وتم تخفيض ارتفاع السيارة وزيادة عرض هيكلها ما منحها فرملة رياضية مميزة وثباتا أكبر على الطرقات.

وفيما يتعلق بالنموذج الأول من هذه السيارات Cayenne coupe فقد أتى بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3 ليترات وعزم 340 حصانا، قادر على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/سا في 6 ثوان، والوصول بها إلى سرعة قصوى 243 كلم/سا.

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أما نموذج Turbo من هذه المركبات فقد أتى بمحرك بـ 8 أسطوانات، سعته 4 ليترات، وبعزم 541 حصانا، وله القدرة على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 3.9 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 286 كلم/سا.

ويبدأ سعر النسخة العادية من هذه السيارات من 75 ألف دولار، أما نسخة Turbo المعدلة فيبدأ سعرها من 130 ألف دولار.