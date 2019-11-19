"جي بي غبور أوتو" تطلق ماراثون موتوسيكلات "باجاج" في محافظات مصر

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لموتوسيكلات باجاج الهندية، ماراثون شارك فيه 5 من الموتوسيكلات الجديدة باجاج "بوكسر X" و "بوكسر 5G"، طافوا خلالها محافظات مصر من جنوبها إلى شمالها للتعريف بمدى جودة الموتوسيكلات والوصول الى العملاء.

وتمكنت موتوسيكلات باجاج "بوكسر X" و "بوكسر 5G"، من قطع مسافة قدرها 1000 كيلومتر، بسرعة قدرها 60-90 كيلومتر في الساعة، وبلغ متوسط السرعة 50 كم/ساعة، حيث بدأ الماراثون من أمام معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر، مرورا بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، وانتهاءً بالجيزة عند معرض الشركة في أبو رواش.

وبلغ معدل استهلاك الوقود لموتوسيكلات باجاج 22 لتر/ 1000 كيلومتر، بمتوسط 1 لتر لكل 45 كيلومتر، واستخدم سائقو الموتوسيكلات الطريق الزراعي والطريق الصحراوي دون توقف سوى ثلاث مرات فقط للتزود بالوقود في محطات البنزين.

وتعود الشراكة بين شركة جي بي غبور أوتو وشركة "باجاج أوتو" الهندية، المتخصصة في صناعة الموتوسيكلات، ورابع أكبر مصنع للموتوسيكلات في العالم، إلى عام 1996، وتقدم جي بي غبور أوتو منتجات عديدة من موتوسيكلات باجاج، مثل Boxer 5G، Boxer X، وPulser 180.