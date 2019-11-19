"جي بي غبور أوتو" تطلق ماراثون موتوسيكلات "باجاج" في محافظات مصر

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لموتوسيكلات باجاج الهندية، ماراثون شارك فيه 5 من الموتوسيكلات الجديدة باجاج "بوكسر X" و "بوكسر 5G"، طافوا خلالها محافظات مصر من جنوبها إلى شمالها للتعريف بمدى جودة الموتوسيكلات والوصول الى العملاء.
وتعود الشراكة بين شركة جي بي غبور أوتو وشركة "باجاج أوتو" الهندية، المتخصصة في صناعة الموتوسيكلات، ورابع أكبر مصنع للموتوسيكلات في العالم، إلى عام 1996، وتقدم جي بي غبور أوتو منتجات عديدة من موتوسيكلات باجاج، مثل Boxer 5G، Boxer X، وPulser 180.
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