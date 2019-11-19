عرض تمويل كيا سيراتو 2020 من الجبر للتمويل

الخليج ٣٦٥ نت – ليش تنتظر؟ موديلات كيا 2020 وصلت! تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر على سيارات كيا 2020 بالتعاون مع الجبر للتمويل. السيارة المشمولة في العرض: كيا سيراتو 2020 تفاصيل العرض: القسط الشهري : 949 ريال

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

قد تختلف مواصفات السيارة عن الصورة المعروضة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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