“بالفيديو” اقتحام سيارة لكزس لجدار منزل.. وسائقتها تهرب وتتركها

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو وثّقه مواطن يُظهر اقتحام سيارة من نوع “لكزس” لجدار منزله، والأسباب حول ذلك مبهمة إلا أن أحد جيرانه قال له إن السيارة كانت تقودها امرأة وبرفقها نساء أخريات.

وأظهر مقطع الفيديو جزءاً من جدار المنزل الذي دمرته قوة اصطدام السيارة به، وتحدث خلال تصويره الفيديو وأوضح أن جاره قال له أن قائدة السيارة تركتها وهربت مع رفيقاتها بعد الحادث!