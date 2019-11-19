“نجم”: 250 مليون ريال قيمة حوادث مشبوهة بقطاع التأمين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “محمد السليمان” الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” عن انتشار عمليات الاحتيال في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للحوادث المشبوهة بلغت أكثر من 250 مليون ريال، وكان ذلك خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع “ساعد” الإماراتية.

وأوضح السليمان أنه على مدى 12 شهر اكتشفت الشركة أكثر من 25 ألف حالة احتيال، تم إثبات 4500 حالة منها بقيمة تتجاوز 50 مليون ريال، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام طائرات الدرونز في توثيق الحوادث فور إقرار الأنظمة التي تسمح بذلك، وربما يتم ذلك خلال 18 شهر.