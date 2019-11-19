مرسديس تكشف عن موعد طرح مايباخ GLS الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تستعد عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، للكشف عن سيارتها مايباخ GLS، والتي تحمل تصميماً فريداً ومختلفاً، سواء للمقدمة أوالخلفية، مع تحديثات أوسع في المقصورة الداخلية.

وتحمل السيارة مجموعة من التجهيزات المتميزة في

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مقدمتها مقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها، وكذلك نظام تحكم مناخي بعدة مناطق، وتابلات لنظام المعلومات الترفيهية للركاب الخلفيين والمزيد.

وتعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 490 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن.متر، مع مولد كهربائي صغير يرفع القوة بـ 21 حصانا وعزم الدوران بـ 249 نيوتن.متر في فترات قصيرة.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة رسمياً خلال معرض جوانزو الصيني للسيارات الذي يبدأ في 22 نوفمبر الجاري.