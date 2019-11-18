"كيا" تكشف عن الشكل الجديد من أوبتيما

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة أوبتيما، والذي من المنتظر طرحه بحلول عام 2021.

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ويتمتع الشكل الجديد بملامح أكثر رياضية ومقصورة جديدة أكثر فخامة، واعتمدت كيا في تصميم الموديل الجديد

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على لغة تصميمية تتسم بالمزيد من الاستقلالية والملامح الرياضية على شبكة المبرد والكشافات الجديدة والتوقيع الضوئي في شكل حرف، وشريط ضوءالممتد على مؤخرة السيارة، التي تأتي بطول 4.91 متر وعرض 1.86متر وارتفاع 1.86 متر.

وزودت المقصورة الداخلية لأوبتيما، بشاشة عريضة رقمية بالكامل، وتربط الأجهزة والشاشة المركزية مع بعضهما بشكل بصري، وقد تم تقليص عدد الأزرار على الكونسول الأوسط.

ويتوافر الجيل الجديد بثلاثة أنواع من المحركات الأول بنزين بقوة 160 و183 و194 حصان، والآخر هجين بقوة 192 حصان.