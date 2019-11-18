أكثر وأقل الموديلات وعلامات السيارات موثوقية لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت منظمة “تقارير المستهلك” أحدث دراساتها لموثوقية السيارات، لتكشف عن نقطة مثيرة للاهتمام، وهو أن الموديلات الجديدة كلياً أو المعاد تصميمها عادة أقل موثوقية من الموديلات التي مرت عدة أعوام عليها منذ التدشين، وهو منطقي لأن الشركات تأخذ وقتها لحل كل الأعطاب الممكنة في الموديلات الجديدة مع مرور الوقت.

ربما لا أبرز من ذلك على تيسلا موديل 3، والتي فشلت في السابق في اختبارات الموثوقية عند تدشينها ولكن نجحت هذا العام بعد تحديث تيسلا لها وحلها لبعض المشاكل المبدئية.

ونعرض لكم هنا أكثر 10 موديلات جديدة موثوقية حسب الدراسة :

مازدا MX-5 مياتا

تويوتا بريوس برايم

تويوتا بريوس

لكزس GX

هيونداي كونا

مازدا CX-3

لكزس NX

تويوتا فوررنر

مازدا CX-9

لكزس GS

والآن، أقل عشر سيارات جديدة موثوقية:

شيفروليه كولورادو \ جمس كانيون

شيفروليه كمارو

جيب رانجلر

الفا روميو جوليا

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فولكس فاجن اطلس

فولكس فاجن تيجوان

اكيورا MDX

تيسلا موديل X

كرايسلر باسيفيكا

شيفروليه ترافيرس

وننتهي عند أكثر عشر علامات سيارات موثوقية لعام 2019 :

لكزس

مازدا

تويوتا

بورش

جينيسيس

هيونداي

سوبارو

دودج

كيا

ميني