تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Mister Auto عن دراسة شاملة حديثة حول أفضل وأسوأ مدن العالم تناسب قيادة السائقين، ولقد تصدرت مدينتي “كالجاري” الكندية ودبي أفضل هذه المدن.



اعتمدت الشركة في إجراء الدراسة على 4 عوامل أساسية لتحديد أفضل وأسوأ المدن للقيادة من بين 100 مدينة حول العالم، هذه العوامل هي نسبة التلوث، ونسبة الازدحام المروري، ومدى كفاءة البنية التحتية للطرق، ومدى اتساع الطرق.



وقد أعلنت الشركة قائمتين، إحداهما تظهر أفضل 10 مدن في العالم تناسب قيادة السائقين، والقائمة الثانية تضم أسوأ 10 مدن لقيادة السائقين.

أولاً: المدن الأكثر راحة في العالم للسائقين:

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كالجاري في كندا تحتل المركز الأول، ثم دبي، و”أوتوا” بكندا، و”بيرن” بسويسرا و”فانكوفر” في كندا، و”جوثينبرج” في السويد و”دسلدروف” في ألمانيا”، و”بازل” السويسرية وأخيرا في المركز العاشر مدينة “دورتموند” الألمانية.

ثانياً: المدن الأسوأ في العالم لراحة السائقين:

جاءت “موسكو” الروسية، و”ريو دي جانيرو” البرازيلية، و”مكسيكو سيتي” بالمكسيك، و”ساو باولو” بالبرازيل، و”بوجوتا” بكولومبيا، و”كاراشي” بباكستان، و”لاجوس” في نيجيريا، و”كولكاتا” في الهند.

وصرحت Mister Auto: “في بعض المدن حول العالم لا يمكنك فتح النافذة أثناء القيادة بسبب الدخان والتلوث الصادر من السيارات، ما يؤثر بشدة على صحة وسلامة السائقين والسكان”.