سر انتشار الروائح الكريهة في الشتاء بسيارتك وكيفية إزالتها

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد أسباب ظهور الروائح الكريهة في السيارات، منها ترك بقايا المأكولات والمشروبات في السيارة، وانتشار دخان التبغ في المقصورة، وإهمال نظافتها والعناية بها، حيث يجب غسل وتنظيف السيارة بصورة مستمرة.



كما أنه في كثير من الأحيان يكون فلتر مكيّف الهواء المتّسِخ هو أحد الأسباب الرئيسية في انبعاث الروائح في السيارة، حيث أنه مع مرور الوقت يصبح بيئة خصبة للجراثيم حال عدم تنظيفه بصفة دورية.



وأشار خبراء السيارات إلى أن الروائح الكريهة تنتشر بصورة أكبر مع قدوم الشتاء، وذلك بسبب هطول الأمطار مما يسبب اتساخ سجاد أرضية السيارة وانتشار العفن، مما يستلزم تنظيف مقصورة السيارة والعناية بها بشكل منتظم.



وكي تتم إزالة الروائح الكريهة من السيارة ينصح الخبراء بضرورة تنظيف السيارة جيدا وإزالة جميع بقايا الطعام والأتربة والاتساخات التي تتواجد بها، ثم القيام بإجراء عملية غسل كاملة بشامبو مخصّص.

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كذلك من الهام تنظيف سجاد أرضية السيارة من الأوساخ والأتربة المتراكمة عليها، وأيضاً يجب تنظيف صندوق السيارة الخلفي للتخلّص من الرائحة الكريهة فيه، لأنها قد تصل أيضاً إلى المقصورة.



في حال عدم التخلص من الروائح الكريهة بصورة كاملة، يجب حينها معالجة السيارة بالأوزون، وذلك عن طريق نشره داخل السيارة على مدار عدة ساعات من خلال استخدام جهاز خاص ليتم القضاء على رائحة العفن الكريهة.



يذكر أن استخدام المعطّرات ومزيلات الروائح في السيارة لا تقوم بإزالة الروائح الكريهة بصورة كاملة، لأنها تعمل فقط على تغطية هذه الرائحة لفترة قصيرة، ومن ثم تعاود الرائحة في الظهور لعدم إزالة السبب الرئيسي لها.