ميتسوبيشي تكشف عن اتراج وميراج 2020 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ميتسوبيشي عن ميراج واتراج 2020 الجديدتين قبل تدشينهم الرسمي في معرض تايلاندا 2019، وقد حصل الموديلان على تحديثات جمالية للخارجية، مثل تصميم “الدرع الديناميكي” الجديد لميتسوبيشي على المقدمة ومصابيح أمامية LED جديدة متصلة بشكل أنيق مع الشبك الأمامي ومصابيح خلفية LED على شكل L ومصد خلفي مربع.

كما ستقدم ميتسوبيشي ألوان جديدة للموديلين مثل أبيض الماس وأصفر الرمال، مع جنوط 15 إنش جديد ولمسات خارجية فضية أنيقة.

بالداخل حصلت اتراج وميراج الجديدتين على مواد جديدة ناعمة ونوافذ كهربائية ومقاعد جديدة بتجليد يجمع بين القماش والجلد الصناعي، بالإضافة إلى شاشة 7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيق ابل كاربلاي.

لا توجد تأكيدات على مولدات الطاقة بعد، ويُذكر أن موديلات ميراج واتراح الحالية تتوفر بمحركات 1.2 لتر حصرياً.