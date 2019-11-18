تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في 3.4 ثانية.. تعرف على سيارة فيراري الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الإيطالية الرياضية "فيراري"، إطلاق سيارتها الجديدة التي صنفت من بين أجمل السيارات في العالم وأكثرها تميزا "روما".

ويعد تصميم هذه السيارة امتداداً لسيارات فيراري الرياضية التي ظهرت في الستينيات، مع إضافة لمسات عصرية من خلال شكل

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LED

الشبك الأمامي ومصابيح الـالمميزة، والفتحات الهوائية والعوادم التي تتداخل مع الهيكل بصورة غاية في الأناقة.

ويعكس تصميم مقصورة "روما"، روح التطور والحداثة، حيث تزينت بعناصر من الجلد الفاخر والكروم وألياف الكربون،

وحصلت على واجهة قيادة غاية في التطور مزودة بشاشات تعمل باللمس موضوعة في منتصفها وأمام السائق والراكب الذي بجانبه.

وتحمل سيارة فيراري الرياضة محركاً توربينياً بـ 8 أسطوانات وسعة 3.9 ليتر بعزم 612 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، مايمكنها من الإنطلاق من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.4 ثانية.