فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد النقاب عن موستنج ماخ اي 2021 الكهربائية، وهي كروس اوفر رياضية أنيقة بمقدمة جريئة ومصابيح LED رشيقة ومصد أمامي منخفض رياضي.

وتستمر لغة التصميم التصميم الجريئة في باقي الجسد، مع خط سقف مائل أشبه بالكوبيه وسطوح منحنية بشكل سلس ورفارف خلفية بارزة ومقابض أبواب مخفية.

بالانتقال للداخلية نرى تصميم مبسط ومواد فاخرة ولوحة عدادات رقمية 10.2 إنش مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية ضخمة 15.5 إنش تذكرنا بشاشات سيارات تيسلا، وتشمل خيارات السيارة سقف زجاجي بانورامي وإضاءة محيطية وتدفئة وتهوية المقاعد.

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وستنطلق ماخ اي بخمس نسخ مختلفة بأسعار تبدأ من 43,895 دولار (165,000 ريال) للنسخة الأساسية، مع أنظمة دفع خلفي أو رباعي وقوة 255 حصان وعزم دوران 414 نيوتن.متر لنسخة الدفع الخلفي، مع ارتفاع الرقم إلى 565 نيوتن.متر للدفع الرباعي، وتتسارع السيارة إلى 96 كم\س في حوالي 6 ثواني بمدى 338 كيلومتر لكل شحنة.

في المقابل، نسخة GT الأعلى أداء في المجال يبدأ سعرها من 60,500 دولار (227,000 ريال) بقوة 459 حصان وعزم دوران 830 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي بمدى 378 كيلومتر، وتتسارع GT إلى 96 كم\س في أكثر من 3 ثواني.

وقد بدأت فورد باستلام الطلبيات بالفعل على ماخ اي 2021 مع بداية التوصيل في نهاية 2020، بينما ستتأخر نسخة GT عالية الأداء إلى 2021.