كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Aspark تكشف عن أسرع هايبركار كهربائية بالعالم في معرض دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة Aspark اليابانية بشكل رسمي عن أسرع هايبركار كهربائية قي العالم، وتحمل السيارة اسم "Owl"، وذلك بعد التلميح عنها في عام 2017 بنسخة اختبارية، وتم الكشف عن السيارة خلال معرض دبي للسيارات.

وحصلت سيارة Aspark Owl على قوة مذهلة، لتصل قوتها إلى 2,012 حصان، مع عزم دوران 2,000 نيوتن.متر، و تتسارع إلى 96 كم/س في 1.69 ثانية فقط وبسرعة القصوى 400 كم/س، بمدى 450 كيلومتر لكل شحنة.

ويأتي تصميم السيارة بشكل إنسيابي جدًا مع إضافة كاميرات جانبية وجناح خلفي فعال، أما المقصورة الداخلية تتمتع بتصميم عصري فاخر، وتشمل مواصفات السيارة مصابيح خلفية LED وكاميرا خلفية وملاحة بالأقمار الصناعية وأربع شاشات وإضاءة محيطية للداخلية.

ستنتج الشركة 50 نسخة فقط من سيارة Aspark Owl، بسعر 3,188,000 دولار.