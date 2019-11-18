تعرف على آلية تسجيل مخالفات عدم التأمين على السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح اللواء “محمد البسامي” مدير عام المرور خلال خطاب وجهه إلى مركز المعلومات الوطني، أن العمل على مخالفات التأمين يتم من خلال عدة مراحل مختلفة، وكان ذلك بعدما طلب المركز الآلية التي يعمل بها المرور حالياً في تسجيل مخالفات عدم التأمين على السيارات.

وتشتمل الآلية على تسجيل المخالفة عن طريق باشر أو ساهر أو النهاية الطرفية، وبعد ذلك يتم فحص سجل السيارة آليا، وفي حالة عدم وجود تأمين تصدر آليا مخالفة عدم وجود تأمين أو من خلال تسجيل المخالفة يكون برقم آخر مستقل عن رقم المخالفة الأساسية لدواع عديدة.

وأخيراً، فقد أشار اللواء البسامي إلى أنه يجب أن يكون الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين عدم وجود تأمين سارٍ للسيارة 72 ساعة فقط، كما يجب ألا يكون هناك تدخل بشري في عملية تسجيل المخالفة أياً كان مصدر تسجيل المخالفة الأساسية.