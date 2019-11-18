مرسيدس تستدعي آلاف السيارات بالصين لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني ألزمت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، شركة "مرسيدس بنز"، (تشاينا) لبيع السيارات وبكين بنز أوتوموتيف"، باستدعاء آلاف السيارات من الفئة A. ووفقاً للبيان الصادر عن مصلحة الدولة الصينية، فإن حملة الاستدعاء، تأتي في ظل مخاوف تتعلق بسلامة ماصات الصدمات الخاصة بهذه السيارات. الاستدعاء، تأتي في ظل مخاوف تتعلق بسلامة ماصات الصدمات الخاصة بهذه السيارات. و تبدأ حملة الاستدعاء يوم 29 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يتم استدعاء 2873 سيارة مرسيدس، مستوردة من الفئة " A "، تم تصنيعها خلال الفترة من 29 نوفمبر 2018 و11 سبتمبر 2019، وكذلك استدعاء 391605 سيارات صينية الصنع من الفئة " A "، تم تصنيعها في الفترة بين 25 فبراير 2016 و27 أكتوبر 2019 . استدعاء 2873 سيارة مرسيدس، مستوردة من الفئة ""، تم تصنيعها خلال الفترة من 29 نوفمبر 2018 و11 سبتمبر 2019، وكذلك استدعاء 391605 سيارات صينية الصنع من الفئة ""، تم تصنيعها في الفترة بين 25 فبراير 2016 و27 أكتوبر 2019 .

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