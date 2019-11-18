ماكلارين تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاقة صناعة السيارات البريطانية الخارقة "ماكلارين"، الستار عن سيارتها الجديدة "إلفا"، المستوحاة من أيقونة "ماكلارين" الشهيرة "إلفا M1A"، والتي تم طرحها في حقبة الستينيات.

وتعتمد سيارة ماكلارين الجديدة على نظام إدارة الهواء النشط، إذ يبدأ النظام بعد وصول السيارة لسرعة 40 كم إلى

إنشاء ما يمكن أن يعرف بالفقاعة الهوائية والتي تعمل كحائط صد ضد الهواء.

وتتوافر بـ"إلفا"، العديد من وسائل الرفاهية والأمان، في مقدمتها شاشة لمسية متطورة قياس 8.0 بوصة، إلا أنها لا تمتلك زجاج أمامي أو بالأبواب، فضلًا

عن افتقارها لسقف سواء أكان صلبًا أو قماشيًا.

كما تمتلك السيارة نظامًا لحماية الركاب عند الانقلاب، ويتمدد هذا النظام المثبت بقضبان معدنية قوية سريعًا من وراء مقصورة الركاب عندما تكتشف أجهزة الاستشعار أن السيارة تنقلب.

وتحمل السيارة الجديدة محركاً V8 سعة 4 لترات بقوة 804 حصان ميكانيكي، وبفضل محركها تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات حتى 100 كم/س في 3 ثوان.

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