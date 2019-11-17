شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواصفات سيارة الشيف التركي "بوراك" والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

الشيف بوراك

يعد الطباخ التركي بوراك أوزدمير من أشهر الشخصيات في وطنا العربي حالياً، وذلك بسبب الأطعمة المميزة التي ينشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم بزيارته العديد من الأمراء والشخصيات الهامة والفنانين في مطعمه في اسطنبول.



ولقد قام بوراك مؤخراً بنشر صورة له عبر انستجرام بجانب سيارته الجديدة فورد موستنج وتلقى تعليقات ساخرة عليها من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن التعليقات الساخرة التي يتلقاها هي: “هذه السيارة من نقودنا التي نصرفها في مطعمه”، و“بينما نحن نذهب لمطعم شيف بوراك وندفع النقود، يذهب بوراك ويشتري سيارة فاخرة”، والكثير من التعليقات الساخرة الأخرى.

ويتميز بوراك بحضوره القوي وشخصيته المميزة، ويظهر ذلك في مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها على الإنترنت بأسلوب استعراضي مبهر وانيق.

يذكر أن الشيف التركي الشهير بوراك من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً، وهو من عائلة طباخين، ولقد ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في اسطنبول.

مواصفات سيارة الشيف “بوراك”

ظهرت فورد موستنج لأول مرة فى الأسواق منذ عام 1965، ويعد هذا الجيل الأول منها الذى استمر حتى عام 1973 فكانت أحد السيارات الرياضية فى تلك الفترة وكانت متوفرة بعدة نسخ منها الكوبية، مكشوفة السقف، الهاتشباك والفاستباك، ثم ظهر الجيل الثانى والثالث كما ظهر الجيل الرابع والذى استمر حتى عام 2014، ثم ظهر فى عام 2014 الجيل السادس والذى مازال متوفرا حتى الأن بتحديثات جديدة ومميزة.

السيارة الجديدة فورد موستنج حصلت على العديد من التحديثات فى التصميمات الداخلية والخارجية وكذلك فى قوة وأداء المحرك والذى يعتبرها البعض تحديثات منتصف العمر، دعونا نوضح لكم بالتفصيل خلال السطور التالية اهم هذه التحديثات.

Advertisements

جاءت الواجهة الأمامية تحتوي على شبك كبير الحجم وذات تصميم رياضى، كما يوجد بداخله تصميم مغزلى أسود اللون.

تحتوى على مصابيح أمامية ذات تصميم حاد ومسحوبة إلى طرفى السيارة، بالإضافة إلى تزويدها بتقنية الإضاءة ليد.

تحتوي على إطارات ذات تصميم رياضى مقاس 19 بوصة.

جاءت الاسطبات في الجهة الخلفية عريضة الحجم بشكل حرف C.

تحتوى على جناح رياضي خلفي وبعض قطع من مادة الكروم السوداء.

يوجد بها 4 مخارج عادم للوقود.

تحتوى السيارة من الداخل على شاشة ملاحة كبيرة الحجم بمقاس 12 بوصة.

يتوفر بها خاصية التنبيه قبل الإصطدام.

كما يتوفر بها خاصية التنبية عند الخروج من المسار.

جاءت السيارة بأكثر من نسخة للمحرك.

تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الأولى 3.7 لتر بعدد 6 سلندر يعطي قوة 300 حصان عند 6500 لفة فى الدقيقة، وعزم الدوران 280 رطل قدم عند 4000 لفة فى الدقيقة.

وتبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الثانية 2.3 لتر أيوب واتس بعدد 4 سلندر يعطي قوة 310 حصان عند 5500 لفة فى الدقيقة، وعزم الدوران 320 رطل قدم عند 2500 لف فى الدقيقة.

أما عن النسخة الثالثة فتبلغ سعتها اللترية 5.0 لتر بعدد 8 سلندر يعطي قوة 435 حصان عند 6500 لفة فى الدقيقة، وعزم الدوران 400 رطل قدم عند 4250 لفة فى الدقيقة.

بينما تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الرابعة 5.2 لتر بعدد 8 سلندر يعطي قوة 526 حصان عند 7500 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 429 رطل قدم عند 4750 لفة فى الدقيقة.