فوكس ون ستوب تتولى خدمات صيانة سيارات هافال وجريت وول

اتفاقية شركة توزيع وتسويق السيارات مع فوكس ون ستوب

الخليج ٣٦٥ نت – أقامت شركة توزيع وتسويق السيارات ش.م.م وشركة فوكس ون ستوب لخدمات الصيانة حفل توقيع إتفافية التعاون المشترك بينهما لتفعيل خدمات صيانة (سيارات هافال وجريت وول) لدى مراكز فوكس حول المملكة، وذلك سعياً لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لتغطية مزيد من المناطق لخدمة سيارات هافال وجريت وول.

حيث تم حتى الآن تفعيل خدمات الصيانة لسيارات هافال وجريت وول لدى 14 مركز لفوكس ون ستوب في عدة مناطق بالإضافة إلى مراكز الصيانة الخاصة بشركة توزيع وتسويق السيارات و مراكز موزعيها المعتمدين في جميع مناطق المملكة، و سيتم العمل على تفعيل المزيد من المواقع قبل نهاية السنة لتأكيد تغطية جميع مناطق المملكة.

لمزيد من المعلومات عن نقاط الخدمة الخاصة بسيارات هافال وجريت وول، يرجى الإتصال على رقم خدمة الضيوف 920000166 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.HAVAL.sa