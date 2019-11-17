شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات الراعي الاستراتيجي للنسخة السادسة من الأسبوع السعودي للتصميم

الخليج ٣٦٥ نت – جددت شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة رعايتها الاستراتيجية للأسبوع السعودي للتصميم في نسخته السادسة التي اختتمت مؤخراً في مدينة الرياض تحت شعار “التصميم والسعادة” بمشاركة واسعة لمصممين سعوديين في مختلف مجالات التصميم، وتضمنت مشاركة الشركة في الأسبوع عرض الموديلات الجديدة من فئتي الـ A و الـ CLA بالإضافة إلى فعالية التصميم الفني ثلاثي الابعاد بعد استقطابها لأحد أبرز المبدعين في هذا الفن من المملكة المتحدة، وصالة مرسيدس – بنز للزوار بتصميم يتواكب مع فكرة الأسبوع السعودي للتصميم، واختتمتها مشاركة الشركة بحضور المصمم الرئيسي في الشركة (السيد/ باستيان باودي) الذي تحدث مع المشاركين وتجاوب مع استفساراتهم.

وحسب رؤية المنظمين لهذا الحدث فإن فكرته هذا العام انطلقت من الرغبة في إيجاد حل لمشكلة الانعزال والوحدة التي أوجدها اندماج الناس شبه الكامل مع التكنولوجيا؛ حيث أن التصميم العاطفي قادر على الاستحواذ على الذكاء العاطفي للفرد وبالتالي يجعله اكثر تواصلا وسعادة.

وعن رعاية من شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز للمعرض أوضح السيد/ باسم ولي – مدير قسم التسويق والتطوير وخدمة العملاء بأن الشركة تنتهج فيما تقدمه دائما الابداع المتجدد للحفاظ على ثقة عملائها التي تعتز بها عبر السنين، ومن هذا المنطلق دائما تفضل الشركة أن توجه مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها في الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تنمية الفكر الإبداعي في المجتمع، وأضاف قائلا “من خلال رعايتنا ومشاركتنا مع الزملاء المسؤولين عن هذا الأسبوع الرائع في نسخته الأولى وجدنا أنه منصة مميزة لإبراز المواهب الإبداعية لدى الشباب والشابات في مختلف مجالات التصميم، حيث أن المعرض المصاحب للأسبوع في جوهره هو منصة ديناميكية مؤقتة تعطي المصممين السعوديين والمصممين العرب فرصة لعرض تصاميمهم ومناقشتها مع الزوار و المصممين الدوليين المشاركين.

وتمنى الأستاذ/ باسم أن يكون المشاركين والزوار وجدوا المتعة والفائدة خلال تواجدهم ضمن فعاليات الأسبوع وأن عمت السعادة على الجميع كما رفعت شعاراً للأسبوع السعودي للتصميم في هذا العام.