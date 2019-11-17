عرض الصيانة المميز على سيارات هيونداي من المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، طور أداء سيارتك للأفضل واستمتع بخصم 45% على قطع الغيار و15% على تكلفة الخدمة عند تبديل قطع غيار سيارتك لدى مراكز هيونداي المجدوعي لخدمات السيارات. مميزات العرض: خصم 45% على قطع الغيار

خصم 15% على تكلفة الخدمة الشروط والأحكام: يسري العرض للسيارات التي مضى على شرائها 3 سنوات أو أكثر.

لايشمل العرض قطع الصيانة وقطع الاصطدام. صورة العرض:

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