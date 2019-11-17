شركة ألمانية تضع بصمتها على أستون مارتن

الأحد 17 نوفمبر 2019

أجرت شركة "ويلز آند مور" "Wheelsandmore" تعديلات تقنية على سيارة أستون مارتن DBS Superleggera، التي تنتمي لفئة الجران توريزمو الفارهة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج V12 سعة 5.2 لتر، ساعدت في زيادة قوته من 725 حصانا/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 830 حصانا/1030 نيوتن متر.

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وتتميز النسخة المعدلة من سيارة أستون مارتن المجهزة بمقاعد 2+2 من خلال الجنوط F.I.W.E الجديدة قياس 22 بوصة، التي تتوفر في كثير من التصميمات والألوان.

وأعلنت "ويلز آند مور" أن سعر تعديلاتها على الأيقونة البريطانية DBS Superleggera يبلغ نحو 5 آلاف يورو.