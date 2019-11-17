المرور يسمح باقتناء السيارات التراثية في المملكة.. بهذا الشرط

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول استخدام السيارات التراثية على الطرق العامة بالمملكة. وجاء رد المرور في ذلك، بأن السيارات التراثية يُسمح باقتنائها وفق الشروط ومن ضمنها عدم استخدامها على الطرق العامة.

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