منافسة "باجيرو" الجديدة.. سايك الصينية تكشف عن سيارة "إم جي" RX8 2020

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الصينية سايك، مالكة علامة إم جي، عن أحدث سياراتها، والتي تراهن عليها الشركة بأنها ستكون منافساً قوياً لسيارة ميتسوبيشي اليابانية الشهيرة باجيرو، في آسيا والشرق الأوسط.
وتحمل سيارة إم جي الجديدة اسم RX8 2020، وزودت بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، ما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.
وحصلت السيارة الجديدة ذات الهيكلالكبير على العديد من أنظمة الأمان والقيادة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة إلى حساسات للإضاءة وحساسات للمطر.
وتتسع قمرة السيارة الأنيقة لـ 7 ركاب، فهي موزدة بـ3 صفوف من المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر.
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